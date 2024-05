GALERII President Karis võõrustas riigiõhtusöögil Soome riigipead

President Alar Karis ütles oma sõnavõtus riigiõhtusöögil, et on tähelepanuväärne ja sümboolne, et Soome presidendi esimene visiit Eestisse on riigivisiit. «Selles on nii meie kahe maa ja meie inimeste lähedust ning veelgi enam – põimitust kui ka geopoliitilist olevikku,» rääkis Karis.