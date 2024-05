Soome president: julgeolek, julgeolek, julgeolek

Eesti president Alar Karis juhatas Soome riigivisiidi raames president Alexander Stubbiga toimunud kohtumise järgse pressikonverentsi sisse, öeldes, et Eesti ja Soome suhted on väga head. «Mõistame maailma sarnaselt. Soome ühinemine NATOga lähendas meid veelgi,» ütles Karis, lisades, et Eestil on Soomelt palju õppida just elanikkonna kaitse valdkonnas ja Soome on Eestile eeskujuks reservväe väljakujundamisel ning reservistide õpetamisel.