Keskerakond on vastu pensionidele suurema maksukoormuse seadmisele

Rahanduskomisjoni liige Andrei Korobeinik ütles, et Eestis elab 53 protsenti penisoniealistest inimestest vaesusriskis ja see näitaja on Euroopa Liidu keskmisest pea kolm korda suurem.

«Sellises olukorras võtta pensionäridelt veelgi rohkem raha ära on täiesti vastutustundetu. Kui riigikogu hääletab selle ettepaneku poolt, siis pensionäride toimetulek väheneb veelgi,» nentis Keskerakonna saadik. «Kriisi ajal peab riik aitama just kõige nõrgemaid, praegu võetakse nõrgemate käest hoopis raha ära. Koalitsioonis levib ilmselt arusaam, et kõik eakad elavad sama hästi kui peaministri vanemad.»

Rahanduskomisjoni aseesimehe Andrei Korobeiniku sõnul on pensionide maksustamine vaid üks samm ühiskondliku ebavõrdsuse suurendamise teel. «Ka varasemad valitsuse otsused on võtnud raha just vaesemate käest: käibe- ja tulumaksu tõus avaldavad kõige suuremat mõju väikese sissetulekuga inimestele ning kavandatav automaks on kõige valusam just suurtele peredele ning maainimestele,» märkis ta.

Tulumaksuseaduse muutmise eelnõuga on kavandatud vanaduspensioniikka jõudnud isikute maksuvaba tulu suuruseks 776 eurot kuus, mille tagajärjel külmutatakse see tase aastaks 2025 ning seotakse see summa riigieelarvestrateegiaga. Andrei Korobeiniku sõnul mõjutab muudatus ligi pooli kõigist pensionäridest.

«Järgmisel aastal kehtima hakkav Reformierakonna tulumaksureform soosib jõukamaid inimesi ja näiteks riigikogu liikmele jääb aastas 450 eurot rohkem kätte. Kui võtta arvesse et keskmine pensionär kaotab tulumaksu rakendamisega umbes 150 eurot aastas, siis võib öelda, et kolm pensionäri maksavad kinni ühe saadiku palgatõusu,» võrdles Andrei Korobeinik.