Parempoolsed annaksid metsaomanikele rohkem otsustusvabadust

See ei vasta Parempoolsete hinnangul EL-i asutamislepingus kokku lepitud subsidiaarsuse põhimõttele, mille kohaselt tuleb otsused langetada võimalikult kodanike lähedal.

Parempoolsed on veendunud, et omanik on parim keskkonna hoidja. «Õigus eraomandile ja omandi puutumatus on vaba ühiskonna alustalad. Maad ja metsa majandav omanik ei ole keskkonnaoht, vaid looduskaitse tugisammas. Omanik hoolib rohkem kui keegi teine maa ja metsa püsimisest, viljakusest, taastumisest ja jätkusuutlikkusest. Iga ametkonna ja ametniku kohustus on vastutustundlikku omanikku austada ja usaldada ning temaga koostööd teha,» leiavad Parempoolsed.

Nende hinnangul on Eesti metsaomanikud teinud head tööd. «Selle kinnituseks on meil palju väärtuslikku metsa, mille üle saab Eesti uhke olla. See loodusrikkus, mille kasutamist valitsus järjest enam piirata tahab, on olnud hoitud, kaitstud ja ka loodud just Eesti metsaomanike endi poolt,» seisab Parempoolsete pöördumises.

Enamiku EL riikidega võrreldes on Parempoolsete väitel Eestis tunduvalt rohkem teadmisi, kuidas Eesti kui metsarikka maa loodust kaitsta. «Puudub igasugune mõistlik põhjendus, miks peaks meie suurte kogemustega metsateadlasi õpetama nende riikide ametnikud, kus on metsarikkust ja valdkonna tundmist palju vähem kui Eestis,» seisab avalduses.