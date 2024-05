Tallinn loob linnaarhitekti ametikoha

Abilinnapea Madle Lippus (SDE) rõhutas, et linnaehitusliku järjepidevuse tagamiseks on oluline, et ruumilised otsused oleksid terviklikult juhitud ja lähtuksid linna üldistest arengueesmärkidest. «Heaks näiteks on lasteaedade kavandamine, mis seni on toimunud üsna juhuslikult, kuid vajab terviklikku vaadet ning koostööd teiste ametitega,» selgitas Lippus. Abilinnapea sõnul töötab Tallinna linnas hulk kogenud ja häid spetsialiste, kuid nende rollide jaotus ning arhitektuurse mõtte juhtimine vajab erialaselt järjepidevat hoidmist. «Selleks loomegi nüüd juhtiva linnaarhitekti ametikoha, kelle peamine ülesanne on korraldada strateegilise ruumiloome ja suure ruumilise väärtusega planeeringute küsimusi, sest linnaruumi otsused puudutavad mitmeid osapooli ja ameteid.»