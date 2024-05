400 õpetajakohta vajab täitmist, Tallinn alustab värbamiskampaaniat

31. mail algava kampaania juhtlause «Kutse kutsub!» rõhutab, et uue põlvkonna õpetamine ja suunamine ei ole lihtsalt töö, vaid missioon, mis muudab elusid.

Abilinnapea Aleksei Jašini (Eesti 200) sõnul on kampaania eesmärk kaasata võimalikult palju inimesi, kes tahavad ja suudavad pühenduda ühele väärikamale ja väärtuslikumale elukutsele. «Sügisel seisab Tallinn silmitsi mitme olulise väljakutsega – üleminekuga eestikeelsele õppele ja õpetajate puudusega, kuid meie kohustus on teha kõik, et tagada igale lapsele kvaliteetne haridus,» nentis Jašin.

«Selleks on eeskätt vaja kvalifitseeritud ja oma tööle pühendunud õpetajaid. Õpetajate motiveerimiseks ja väärtustamiseks on otsustanud Tallinn tõsta ka õpetajate töötasusid ning ühtlasi jätkame ka töökeskkonna parendamist ehk haridusasutuste renoveerimist ja uuendamist,» lisas ta.

Kampaania raames jagavad oma kogemusi Tallinna haridusasutuste õpetajad, kes on entusiastlikult reageerinud üleskutsele rääkida oma tööst, karjäärimuutustest, professionaalsetest raskustest ja rõõmudest. Alates juunist hakkavad nad jagama oma lugusid, et kõik, kes on huvitatud karjääri alustamisest või karjääripöörde tegemisest ja õpetajaks saamisest, saaksid rohkem infot otseallikast.

Kampaania viiakse läbi kahes etapis: esimene algab 31. mail ja on suunatud peamiselt sotsiaalmeediasse, teine etapp käivitatakse augusti teisel nädalal. Kõik üritused on suunatud 20-70aastastele inimestele, kes elavad Tallinnas või selle lähiümbruses.

«Värbamiskampaania otsene eesmärk on selge – leida uusi inimesi ja innustada endisi töötajaid haridusellu naasma, kuid meie missioon on palju laiem. Keskendudes laiale potentsiaalsete õpetajate vanuserühmale ja pakkudes erinevaid ning paindlikke töövorme, tahame ühendada erinevate põlvkondade kogemusi ja teadmisi. Meie usume, et tänapäeva ühiskond vajab just sellist mitmetahulist lähenemist haridussüsteemi arendamisele,» rääkis Tallinna haridusameti värbamisjuht Annely Tank.

Tallinna koolide ja lasteaedade tööpakkumised leiab CV-Online'ist, kuhu kampaaniaperioodiks luuakse erileht.

Tallinna haridussüsteemis on praegu puudu ligemale 400 õpetajat. Täpsemad arvud selguvad augustis, mil uuendatakse andmeid õpetajate kvalifikatsiooninõuetele vastavuse kohta.