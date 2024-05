Tallinna koolistaadionid on suvel avatud kõikidele soovijatele

«Kauaoodatud suvevaheaeg algab peagi ning soovime, et lapsed naudiksid suve õues liikudes. Nõnda oleme otsustanud avada kogu suveks Tallinna koolide spordiväljakud kõigile linlastele, et laiendada sportimisvõimalusi nii noortele kui ka täiskasvanutele,» ütles linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE).

«Staadionite avamine suvel võimaldab noortel tegeleda spordiga ka väljaspool kooliaega, mis toetab tervislike harjumuste kujunemist juba varajases eas. Samuti liidab see kogukondi, pakkudes võimalust ühisteks tegevusteks,» lisas linnapea.

Abilinnapea Aleksei Jašini (Eesti 200) sõnul on paljud koolistaadionid hiljuti renoveeritud, pakkudes kvaliteetseid ja mitmekesiseid spordivõimalusi. «Suvevaheajal, kui staadioneid õppetööks ei kasutata, on mõistlik avada need sportimiseks ja vaba aja veetmiseks linna elanikele. Nii ei jää meie suurepäraselt varustatud spordiplatsid suveks tühjaks, vaid pakuvad täiendavat võimalust aktiivseks liikumiseks ja treeninguteks linnaruumis. Ootame sportima kõiki lapsi ja täiskasvanuid, kuid palume kindlasti järgida staadionite ja väljakute kodukorda,» lausus Jašin.