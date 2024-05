Kurjategija lasi Kohtla-Järvel tänaval noormehe maha

Häirekeskus sai esmaspäeva õhtul kella 22.20 paiku teate, et Ahtmes lebab murul 23-aastane noormees. Helistaja ütles, et noormehe kõril on haav, mida ta pidas torkehaavaks. Sündmuskohale reageeris kiirabi, kes tegi kindlaks, et noormees on surnud. Juhtunu täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks kaasati politsei.