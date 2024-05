Tõnis Sildaru süüdistas Mihkel Kärmast ebaseaduslikus jälitustegevuses, kuid PPA sõnul seadust ei rikutud

Tõnis Sildaru esitas PPA-le süüteoteate 2023. aasta lõpus, kus selgitab, et kaks aastat varem oli soovinud Kärmas temaga intervjuu teha Sildarude perest ja pereliikmete vastu esitatud süüdistustest. Tõnis Sildaru heidab ette, et Kärmas on salaja salvestanud temaga telefonivestlust, mida kasutati telesaates ning see kahjustas tema ja poja Henry Sildaru mainet ja heaolu.