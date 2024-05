PILDID Ruhnu külje alt avastati kaks laevavrakki ja lennukivrakk

«Üks leitud puulaeva vrakk on pikkusega 17 meetrit ja laiusega 5,5 meetrit. Teise laeva vastavad mõõdud olid 24 ja 8 meetrit. Mõlemad on 40 meetri sügavusel,» täpsustas Väling.

Lisaks leiti Ruhnust 5 kilomeetri kaugusel läänes lennukivrakk pikkusega 8 meetrit ja tiibade sirutusulatusega 9 meetrit. Välingu sõnul on võimalik, et tegu on mingi hävituslennukiga.