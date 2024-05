Tervisekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhataja Erki Laidmäe rääkis Postimehele, et praegu on soodusravimite loetelu täiendamiseks vajalik määrus kooskõlastamisel sotsiaalministeeriumis ja kõikide eelduste järgi jõustub muudatus selle aasta 1. juulist.

«Vastab tõele, et tervisekassa on koostöös ravimitootjaga Vertex jõudnud hinnakokkuleppeni, mis tähendab, et peale vastava määruse kinnitamist on tsüstilist fibroosi põdevatele Eesti inimestele näidustuse korral ravim Kaftrio kättesaadav täielikult tervisekassa kulul,» rääkis ta.