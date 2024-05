Tallinnas, Haabersti Astangu tunnelladude juures asuvad koopad, kuhu otsustasid eile õhtul hulkuma minna kaks noormeest. Paekivist koobastes on savi ja vesi oma töö teinud – nii on päevinäinud põrandad omajagu mädanenud, aga varimisohtlikud koopad on ometigi avatud.

Nii juhtuski, et üks poistest libastus kividel ja kukkus õnnetult. Lõksus poiss üritas vaikselt edasi roomata, lootes, et valu annab tasapisi järele. 30 minuti jooksul püüti oma jõududega hakkama saada, aga siis mõistis poiss, et olukord on tõsine ning palus kamraadil hädaabisse helistada.