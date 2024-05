Pätid petsid lähedastele viidates raha välja

Haaberstis elavale naisele helistas tundmatu isik, kes väitis, et naise tütar on põhjustanud kannatanutega liiklusõnnetuse ja kokkuleppe saavutamiseks peab ta maksma raha. Samal päeval tuli naise koju mees, kellele ta andis sularaha summas 7000 eurot ja 500 dollarit, teatas Põhja prefektuuri pressiesindaja.

Teisele Haaberstis elavale naisele helistas tundmatu isik, kes väitis, et tema lapselaps sattus hätta, mille lahendamiseks on tarvis raha. Hiljem samal päeval tuligi naise koju tundmatu isik, kellele naine andis sularahas 1600 eurot.

Kolmandale naisele helistas tundmatu naine, kes esitles ennast lapselapsena ja väitis, et Inglismaal olles sattus ta liiklusõnnetusse ja vajab kohe 43 000 eurot raviks. Seejärel jätkas samas kõnes juttu teine naine, kes esitles end advokaadina ja väitis, et kuivõrd lapselaps on liiklusõnnetuse põhjustajaks, tuleb maksta selleks, et vältida kohtuasja. Hiljem samal päeval tuligi naise koju tundmatu isik, kellele ohver andis sularahas 4000 eurot.