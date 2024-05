Endine EKRE liige erakonnast: seal on liiga palju intriigi

Esmaspäevasel istungil astus tunnistajapinki Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liige Rein Jõgi, kes ütles, et praegu kohtu all olev Traat oli tema advokaat, kui Kingo endine nõunik Viive Aasma tema vastu hagi esitas. Samuti kinnitas ta, et leidis Traadi just nimelt tänu Kingole. «See võis olla umbes nii, et ma küsisin Kerdilt, et kas oleks kedagi või peaksin kuskilt otsima,» rääkis Jõgi. Kingo poole pöördus Jõgi sellise abipalvega seetõttu, et Aasma oli olnud Kingo nõunik ja läinud temaga avalikult konflikti.