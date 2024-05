Kui EKRE on tema sõnul oma toetust eestlaste hulgas kaotanud, siis Keskerakond on oma positsioone eestlaste seas parandanud ning nende toetus selles valijagrupis on taaskord tõusnud üle viie protsendi piiri. Samuti on tema sõnul näha, et Keskerakond on enda kandepinda parandanud pigem meessoost valijate ja pigem vanemate valijate hulgas.

Ülejäänud erakondade puhul suuremaid muutusid nelja nädala koondtoetuses märgata ei ole. «Isamaa reiting püsib 25 ja 30 protsendi vahel, kuigi nende viimane nädalane tulemus on sellest mõnevõrra madalam. Reformierakonna toetus on viimastel nädalatel natuke tõusnud ning koos EKRE toetuse langusega on nende kahe erakonna vahel nüüd selge toetuseerinevus,» ütles Mölder.

Sotsiaaldemokraatide toetus püsib tema sõnul stabiilselt 15 protsendi all ning Eesti 200 hoiab oma reitingut valimiskünnise kohal. «Sotsiaaldemokraatide toetus naiste, kõige nooremate ning lasteta valijate hulgas on pea kaks korda kõrgem kui meeste, vanemaealiste või lastega valijate hulgas. Väga sarnased toetusmustrid on ka Eesti 200-l, kuid ühe olulise erinevusega - Eesti 200 toetuses ei ole märgata soolisi kääre. Nende reiting on alati olnud üpriski võrdne meeste ja naiste hulgas,» lisas Mölder.