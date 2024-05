TTJA hoiatab tervisetooteid müüva Medifum Group OÜ eest

Kaupleja hallatav veebipood https://medifum.ee pakub laia valikut tervisetooteid. Aasta algusest on kaupleja tegevuse kohta esitatud kokku 26 avaldust. Kaupleja ei lahenda tarbijate nõudeid ega täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid, mistõttu on ta kantud kolme avaldusega komisjoni otsuseid mittejärgivate ettevõtjate musta nimekirja.

Tarbijavaidluste komisjoni poole pöördunud tarbijate pöördumised on seotud tarnimata kauba ja raha tagastamata jätmisega, kui tarbija on lepingust taganenud ning soovinud ostust loobuda. Ettevõtja ei ole avaldanud oma veebilehel infot, et tellimuste täitmisega oleks probleeme ja jätkab veebilehe kaudu toodete müümist.