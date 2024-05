Tallinnas saab Euroopa Parlamenti valida 76 valimisjaoskonnas

Euroopa Parlamendi valimistel on hääletamisõigus hiljemalt valimispäeval 18-aastaseks saanud Eesti kodanikel ja Eestis püsivalt elavatel 18-aastastel Euroopa Liidu kodanikel, kellel ei ole päritoluriigis hääletamisõigus ära võetud ning kes on taotlenud enda kandmist Eesti valijate nimekirja. Hääletusõigus puudub isikutel, kes on tunnistatud valimisõiguse osas teovõimetuks, keda on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kes kannavad vanglakaristust.