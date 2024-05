«Usutluste tonaalsus on konkurente halvustav ja linnapea koduerakonna seisukohti toetav. Meil on tekkinud põhjendatud kahtlus, et tegemist on avalik-õiguslikest vahenditest rahastatud poliitreklaamiga, mille kulud peab Jevgeni Ossinovski Tallinna linnale hüvitama,» ütles Keskerakonna aseesimees Lauri Laats. «Leian, et Jevgeni Ossinovskiga seonduv sarnaneb Taavi Aasa juhtumiga, kui toonase linnapea 2017. aastal viis kuud enne valimisi antud intervjuu Stolitsale liigitus keelatud annetuseks.»