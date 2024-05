Siseministeerium lükkab edasi IT-arendusi ning kärbib preemiaid

«Eilne valitsuse otsus on sedavõrd värske, et kärpekohad vajavad veel nii ministeeriumis kui ka asutustes täpsustamist. Selge on see, et praegusesd julgeolekuolukorras ei saa mitte kuidagi anda järele tegevustes, millel on ülisuur mõju julgeolekule või inimeste elule ja tervisele,» sõnas Miilits.