Sotsid soovivad tuumajaama eelnõu tagasi lükata

«See eelnõu algatati liialt tõtakalt ja soovitakse nüüd kiirkorras vastu võtta. 55 saadiku algatatud eelnõu kohaselt langetab riigikogu põhimõttelise otsuse, kas lubada toota Eestis tuumaenergiat. Tuumaenergia arendamise otsus on ülimalt oluline samm, millel on suur mõju tulevastele põlvedele – sotsiaaldemokraadid ei ole nõus siin tormama ja tahavad suuremat selgust,» ütles sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esimees Priit Lomp.

«Selle otsuse eelnõuga ei saa edasi minna ainuüksi põhjusel, et energiamajanduse arengukava ei räägi Eestis tuumaenergia tootmisest. Meie hinnangul ei ole tuumaenergia kasutuselevõtt hädavajalik. Tuumajaama ehitamine on kallis ja riskantne projekt, millega on seotud mitmed julgeolekuohud. Samuti ei pea me seda projekti majanduslikult otstarbekaks,» ütles Lomp. «Oleme seda meelt, et Eesti suudab taastuvenergiat arendades saavutada oma peamise energiapoliitilise eesmärgi – taskukohase, keskkonnasäästliku ja varustuskindla elektri. Aga kui peaksid ilmnema kaalukad lisaargumendid tuumajaama kasuks, siis oleme valmis kaaluma oma seisukoha muutmist,» lisas Lomp.

Tüli Eesti 200 saadikute vahel

Riigikogu keskkonnakomisjoni teisipäevasdel avalikul istungil käsitleti Eestis tuumaenergia kasutuselevõtu toetamisega seotud otsuse eelnõu koos asjaomaste organisatsioonide ja asutustega.

Istungil oli külalisena kohal ka riigikogu maaelukomisjoni liige Züleyxa Izmailova (Eesti 200), kes kurtis hiljem sotsiaalmeedias, et tema erakonnakaaslasest keskkonnakomisjoni juht Igor Taro ei lubanud tal istungil küsimust küsida.

«Nii kui ma keskkonnakomisjonile lähenen läheb paanika lahti,» sõnas ta. «Minu aastase Riigikogu kogemuse jooksul oli see esimene kord, kus komisjoni juht teemast huvitatud saadiku arutelus osalemist selliselt piirab. Maaelukomisjonis, mille liige ma olen, on komisjonivälised saadikud sõnaõigusega osalenud mitmel korral. Sama on kinnitanud ka teiste komisjonide juhid, et see on täiesti normaalne praktika. Asja mõte on ju see, et komisjonis võetakse aeg ja arutatakse asjad läbi.»

Taro vastas talle, et kõigil riigikogu liikmetel on võimalik tulla komisjoni istungitele, aga sõna saavad komisjoni liikmed ja kutsutud külalised. «Selline kord on ka teistes komisjonides. Olen käinud Priit Lombi juhitud majanduskomisjonis samamoodi kuulamas ja meie komisjonis on käidud ka enne sind. Kellelgi pole nende reeglite osas probleemi olnud,» lausus ta.