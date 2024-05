Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Liina Pikma sõnul on 35-aastasele mehele esitatud esialgne kahtlustus tapmises ja tulirelva ebaseaduslikus käitlemises.

«Kohus nõustus prokuratuuri hinnanguga, et kahtlusalune võib vabadusse jäädes jätkata kuritegude toimepanemist. Kahtlustatav on varem tulirelva ebaseaduslikus käitlemises süüdi mõistetud ning ka praeguses juhtumis kogutud teave viitab, et täna vahi alla võetud inimene kasutas tulirelva ilma vastava loata,» sedasta prokurör.