Elupäästev ravim muutub peagi kõigile kättesaadavaks

Eelmise aasta kevadel pöördus TFi põdev Maarja Teder halduskohtusse, et kohustada tervisekassat maksma ülikallite ravimite Kaftrio ja Kalydeco eest, mis aitaksid tal hinge sees hoida. Jaanuaris kohtust aga võitu ei tulnud, sest leiti, et ravimi hind – ühe kuu doos maksab 17 584,52 eurot – on väga kõrge ja oleks tervisekassale liiga suur koormus.

Teder kaebas otsuse edasi, sest ravim on ainus, mis teda elus hoiab. Nädala alguses tuli rõõmustav uudis, et enam ta kohtus oma elu eest võitlema ei pea, sest tervisekassa jõudis koostöös ravimitootjaga Vertex hinnakokkuleppeni. See tähendab, et peagi on TFi põdevatele Eesti inimestele näidustuse korral ravim Kaftrio kättesaadav täielikult tervisekassa kulul. Praegu on Eestis ligi 60 tsüstilist fibroosi põdevat inimest.