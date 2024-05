Seeni leiab metsast vähe, sääsed ja parmud ründavad parvedena

Niipalju kui minule silma on jäänud, kannatavad seened praegu praktiliselt igal pool kuivuse käes või neid lihtsalt pole – nii tähendas Kastanje, kelle sõnul leiab praegu seeni enamasti viljakehade muumiatena. «Mingisuguseid puidulagundajaid, mida tavainimesed võib-olla seenteks ei peagi, võib siiski leida üksikutes kohtades, kus on niiske. Märjematest kohtadest võib väga hea õnne korral leida ka üksiku pisikese kübarseene. Aga paar nädalat tagasi jäi Hiiumaal käies küll mulje, et mõisaparkides on kohati isegi õrnemate puidulagundajate mitmeaastased viljakehad ära kuivanud.»