GALERII JA VIDEO Uus tramm toimetati läbi öise Tallinna depoosse

Uus PESA tramm alustab lähiajal testkilomeetrite läbimist, mis on oluline etapp enne uute trammide kasutuselevõttu. Ette nähtud tuhande kohustusliku testkilomeetri käigus hinnatakse trammide tehnilist seisukorda, sõiduomadusi ning nende sobivust Tallinna trammiteedele. Trammide põhjalik testimine annab kindluse, et need vastavad kõikidele ohutus- ja kvaliteedinõuetele. Plaanide kohaselt hakkavad uued trammid teenindama esmajärjekorras uut Vanasadama liini, mis peaks valmima suve lõpuks.