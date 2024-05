Hubert Hirv ja Pavel Gammer jäid maffiasüüdistuses õigeks ka ringkonnakohtus

Ringkonnakohtu otsuses oli peamine muutus võrreldes maakohtu otsusega see, et osa maksukuriteoga seotud raamatupidajate osas lõpetati menetlus, kuna nende osas kuritegu aegus. Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse põhjusel, et kuritegu aegus pärast maakohtu otsust ega ei tuvastanud, et maakohus oleks teinud ebaõige otsuse. Ühtegi süüdistatavat ei mõistetud õigeks kuriteos, milles maakohus on ta süüdi mõistnud.