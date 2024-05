G4S-i rannavalve on tänavu väljas 18 rannas

Juba kolmandat aastat on kahes Tallinna rannas, Pirital ja Pikakaris, invarannad. Nendes randades on liikumisraskustega inimestel võimalik mugavamalt minna veemõnusid nautima. Selleks on ehitatud randa vette viiv laudtee ning toodud lisavarustuseks spetsiaalne ratastool, et vette jõudmine oleks mugavam ja turvalisem. Invaranna kasutamine on seejuures tasuta.

Lipuvärvide tähendused

Punane – vee temperatuur on alla 16 kraadi. Vesi on keskmisele inimesele külm. Esineda võib ka tugev tuul, kõrged lained või muu oht. Vees viibimine ei ole soovitatav, kuna on ohtlik.

Kollane – vee temperatuur on 16 - 18 kraadi. Esineda võib ka tugev tuul, kõrged lained või muu oht. Pikalt vees viibida ei soovitata kellelgi, kuid eriti ohtlik võib olla just lastele ja nõrgema tervisega inimestele.

Roheline – vee temperatuur on kõrgem kui 18 kraadi. Veelainetus on tasane ning kõik ilmastikutingimused turvaliseks ujumiseks on sobivad. Vees viibimine on ohutu kõigile.

Lilla – vees on avastatud saaste, mida parasjagu analüüsitakse või mis on analüüsidega kinnitatud ja ohtlikuks tunnistatud terviseameti poolt. Ujumine sellises vees pole soovitatav.