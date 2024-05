VIDEO Võrklaev: 1,6 miljardit eurot laskemoona jaoks meil ei ole

Alustuseks riigikaitsest. Teatavasti on meil 1,6 miljardi eest puudu laskemoona. Kas valitsusel on mingi selge plaan, kuidas see auk täita?



Riigikaitse on meil selge prioriteet ja riigikaitse kulusid oleme tõstnud ja kokku leppinud, et see on üle kolme protsendi sisemajanduse kogutoodangust - sel aastal isegi 3,4 protsenti, ehk üle 1,3 miljardi. Tõesti, ka kaitseväe juhataja on öelnud, et laskemoona peaks meil veel rohkem olema. Hetkel selleks rahastust ei ole.



Millega valitsus tegeleb? Tegutseme selle nimel, et eelarve tulude ja kulude vahet vähendada, ehk defitsiiti ja ülekulutamist vähendada. Teisalt oleme tõstnud kaitsekulusid ja selle jaoks teinud ka maksumuudatusi. Ka tulevikuvaates ilmselt lisaks sellele kokkuhoiule ja eelarve kordategemisele peame arutama ka laiapindse julgeolekumaksu üle. See ei ole ainult kaitsekulud vaid tegelikult oleme teinud suuri otsuseid juba ka sellel aastal lisaks siseturvalisusele 23 miljonit, sotsiaalvaldkonda ja ka näiteks eestikeelsele haridusele, mis kõik on täiendavad vahendid aga vajalikud samuti meie turvalisuse ja sisejulgeoleku tagamiseks. Julgeolek ei ole ainult kaitsevaldkond ja selleks peame ka leidma allikaid, mille arvelt seda teha.



Millal sellest julgeolekumaksust võiks tõsisemalt rääkima hakata? Valitsus on ju öelnud, et lähiajal uusi makse te teha ei taha.



Jah, 2025. aastal see plaan esialgu oli. Kuna majandus taastub aeglasemalt kui me sügisel arvasime ja prognoosid näitasid, siis on vaja anda majandusele aega taastuda ja uusi maksumuudatusi me 2025. aastal ei plaani. Ma arvan, et see peaks tulema 2026. aastast ja eks need arutelud peavad nüüd jätkuma, nii nagu nad on aasta algusest käinud ja lisaeelarve protsessis käinud. Nüüd edasi 2025 aasta pluss nii kokkuhoiud kui ka tuleviku võimalikud maksumuudatused.



Siseministeerium peab tegema rohkem kärpeid, kui kaitseministeerium. Miks kaitseministeerium on rohkem julgeolekuasutus kui siseministeerium?



Kaitseministeerium on ikkagi otsene riigikaitse ja kõige tähtsam on heidutus, et siia ei tasu tulla. Meil on õppinud mehed-naised, meil on relvad, meil on laskemoona. Kaitseministeerium vaatab samuti üle oma personali majanduskulusid ja suunab selle laskemooma ja kaitsevõime tõstmisesse.



Kui me räägime siseturvalisusest, siis me ei saa rääkida ainult politseinikest ja päästjatest. Meil on ka maksu- ja tolliamet, kes kontrollib sanktsioone, salakaubavedu ja maksukogumist, mis on ülioluline meie siseturvalisuse vaates. Nemad osalevad rahandusministeeriumi all ka kokkuhoiuülesandes. Ma väga loodan, et ministritel on siin selget mõistust ja me ei tekita nende asutuste vahel suurt palgaebavõrdsust ja palgarallit, sest kokkuvõttes on see riigi ühine rahakott ja maksumaksja raha. Aga siseturvalisus on siiski laiem, kui ainult siseministeeriumi haldusala, kes tõesti praegu ainult ühekordselt hoiab kolm miljonit kokku.



Kui suure osa lisaeelarvest moodustavad sellest ühekordsete kulude kärped, mis edasi ei kandu?



Kokkuhoidu on seal umbes 100 miljoni eest ja suurusjärgus 70 miljonit on täiendavaid tulusid. Oleme kokku leppinud, et suurusjärgus 80 protsenti peaks olema need, mis kanduvad edasi ka järgmistesse aastatesse. Lisaeelarves on rohkem nüansse, aga sellest saame rääkida siis, kui see on riigikogule üle antud.



Kriitikud (nt Ansip ja Ratas) on viidanud sellele, et 175 miljonit on riigieelarve mõistes pigem väike summa ja lati alt läbi minek. Teil on olnud suuri raskusi koalitsioonipartneritega neid kärpeid leida. Kuidas järgnevatel aastatel peaks neid veelgi rohkem leidma?



Kui Jüri Ratas räägib, et see on väike ambitsioon, siis näidake mulle, kui palju Jüri Ratas on kokku hoidnud. Mäletan neid aegu koalitsioonis, kus iga nädal tuli soov 100-200 miljonit ära kulutada, mitte kokku hoida. See tulemus on ikkagi märkimisväärne ja läheb ka reaalselt lisaeelarvena vastuvõtmisele.



Ma sellega ka päris nõus ei ole. Kolme nädalaga, poole aasta pealt leppida kokku negatiivne lisaeelarve mahus 175 miljonit on päris tugev tulemus, sest tavaliselt eelarvet tehes, ka Jüri Ratase aegadel sai arutatud vaid seda, kui palju peaks kulutama, mitte seda, kui palju kuskilt ollakse valmis kokku hoidma.



Küsimus on ju selles, et järgnevatel aastatel on ilmselt vaja veel rohkem leida kärpeid. Kuidas seda teha nii, et koalitsioonipartneritega mitte tülli minna?



Jah, absoluutselt. Seda me oleme arutame nii eelmisel suvel - 840 miljoni eest kokkuhoiukohti nelja aasta peale juba otsustanud, nüüd otsustame ära lisaeelarve ja samal ajal on juba arutelud alanud selles osas, mida me teeme 2025+ aastatel. Eelarvega käibki pidev töö. Miks see on pidev protsess? Põhjus ongi see, et me peame kulusid kokku hoidma ja see on oluliselt raskem ülesanne, kui see, et tulla sügisel kokku - Vihulas on tore olla - ja leppida seal sadu miljoneid uusi kulusid. Need on erinevad raskusastmed.