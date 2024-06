Pereliikmete ja Telegrami gruppide abil autorooli jõudvad alaealised sundisid rendiautofirmasid turvameetmeid tugevdama

Nii on näiteks Põhja prefektuuris 1. mai seisuga politsei lauale jõudnud 72 alaealiste poolt mootorsõidukiga toime pandud rikkumist, millest 14 puhul on kasutatud rendisõidukeid. Renditud mootorsõidukitega on alaealised sel aastal põhjustanud viis liiklusõnnetust, millest kahel juhul on juhid eiranud ka politsei peatamise märguannet. Neljal juhul tabati rendisõiduki juhtimiselt alaealised, keda politseil ka juba varem juhtimiselt kõrvalda on tulnud. Neli noort juhti on rendisõiduki rooli istunud ka alkoholi tarvitanuna.

Juhtumeid, kus pereliikmetelt või tuttavatelt on saadud või võetud sõidukeid, on tänavu olnud juba 40. Neist 13-l juhul on alaealised ise politseile kinnitanud, et sõidukid ongi soetatud konkreetselt selleks, et nad saaksid neid juhtida ja vabalt kasutada. «Kuivõrd mootorsõidukid on alaealistele sageli liiga kergesti kättesaadavad, on politseil tulnud liignoori juhte kõrvaldada nii mopeedide, mootorrataste, aga ka sõiduautode juhtimiselt,» sõnas Postimehele Põhja prefektuuri kohtuesindusgrupi juht Enel Kuiv.