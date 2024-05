Ida-Virumaal mõne päevaga kaks tapmist: seekord kustutas mees viinavõtmise käigus naise eluküünla

Kohapeal kogutud esialgse info põhjal on alust kahtlustada, et tapmine on toime pandud majas olevas korteris. Kuigi alguses ei saanud politseinikud korterisse siseneda, avas alkoholijoobes 46-aastane mees pärast kiirreageerijate kaasamist lõpuks ise ukse ning politseinikud pidasid ta tapmises kahtlustatavana kinni.