Uus linnavõim ei kavatse buss nr 8 vana marsruuti taastada

«Mähe piirkonna elanike ligipääsetavus nii kesklinnas paiknevatele koolidele kui töökohtadele halvenes oluliselt. Õiguskantsler Ülle Madise seisukoht toona oli, et niivõrd suure mõjuga muudatust ei tohi teha ilma eelnevaid uuringuid läbi viimata ja kogukonda kaasamata. Ühtegi uuringut teadaolevalt tehtud ei ole. Seoses linnavõimu vahetumisega teavitas Tallinna transpordiameti esindaja Pirita linnaosakogu, et bussimarsruudi muutmise otsus oli poliitiline ja ühtegi sisulist takistust bussiliin nr 8 uuesti mööda Narva mnt kesklinna läbivaks sõitma panna ei ole. Tallinna ekslinnapea Kõlvart ei suutnud 9 kuu jooksul ühtegi otsust teha. Kas teie võimuses on teha uus poliitiline otsus ja muuta buss nr 8 marsruut tagasi sellele trajektoorile millest enamik Mähe asumi bussikasutajad ka kasu saavad ja mis aitaks natukenegi kaasa Pirita linnaosa autostumise kasvu pidurdamisele?» kirjutas linnavolinik Erik Vest Järvanile esitatud arupärimises.

Ta lisas, et kui endine marsruut taastada, siis oleksid rahulolematud kõik need inimesed, kes on pärast muudatust seda liini kasutama hakanud. «Teiste Pirita asumite elanikud, kes on väga rahul, et nende sõiduvõimalused paranesid, läheksid ju omakorda selle otsuse peale närvi,» ütles abilinnapea. Järvani sõnul ei tehta ühistransporti puudutavaid otsuseid selle põhjal, kui keegi kisa tõstab, vaid andmete järgi. «Me läheneme linnatranspordi planeerimisele väga andmepõhiselt ja andmed näitavad, et need otsused olid õiged,» kinnitas Järvan.