INIMESTEST AEGAMÖÖDA Aivar. Esimene kohtumine emaga

Aasta oli 2012 ja Aivar neljakümne ligi, kui ta matustel oma ema nägi. Kas ema ütles sulle midagi? Ütles. Ta ütles: nüüd on need mõlemad inimesed surnud, kes teavad, miks läks nii, nagu läks. Rohkem Aivar emaga ei kohtunud. Ema ei olnud selleks valmis või sellest huvitatud. Teine inimene, kes teadis, miks nii läks, nagu läks oli vanaisa, ema isa. Tema suri enne vanaema. Nüüdseks on ka ema surnud ega ole enam kedagi, kes ütleks, miks läks just nii, nagu läks. Ema on kõige vanema venna kodus riiulil, ütleb Aivar. Ootab matmist. Õigupoolest seisab riiulil urn ema tuhaga.