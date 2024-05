Lastekodud on pungil. Mõningaid neist lastest ei oota oma perre mitte keegi

Aprillikuus otsis Tallinna lastekodu ajutist kodu kaheksakuusele Laurale ja kahekuusele Oskarile. Kui tavaliselt on nii väikesed lapsed peredesse väga oodatud, siis nendega on olukord pisut keerulisem – Laural on ulatuslik peaaju kahjustus ning seetõttu on ta rahutu ja tema liikumine häiritud, Oskaril on liikumine raskendatud geneetilise haiguse tõttu.