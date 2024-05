VIDEO Esimesed doonorrinnapiima pakikesed jõudsid lastehaigla intensiivravi beebideni

Emapiima doonoreid oodatakse juurde. Doktor Toome ütles, et enneaegsena või haigena sündinud laste toitmine peab algama esimeste elutundide jooksul, selleks ajaks ei ole aga emal sageli veel piisavalt oma rinnapiima. «Samuti on erinevaid ema- ja lapsepoolseid põhjusi eduka imetamise ebaõnnestumiseks või vastunäidustuseks. Sellisel juhul on parim lahendus vastsündinu toitmise alustamisel doonori rinnapiim – see on teise ema rinnapiim, mis on loovutatud vabatahtlikult ja mille eest tasu ei maksta,» selgitas ta.

Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku ülemarst-juhataja dr Piret Veerus lisas, et rinnapiima doonoriks on oodatud kõik terved emad, kes on sünnitanud vähem kui kuus kuud tagasi ja kellel on nii palju rinnapiima, et see ületab nende oma lapse vajadused. «Rinnapiima annetamine on parim kingitus, mida imetav ema saab teha enneaegselt ja/või terviseprobleemiga sündinud vastsündinute jaoks,» ütles Veerus, lisades, et sarnaselt veredoonorlusega on ka rinnapiima doonoritele teatud nõudmised, näiteks ei tohi naine tarbida tubakatooteid või olla kroonilise infektsiooni kandja. Kõiki doonoreid testitakse rinnapiima erituvate infektsioonide suhtes, et rinnapiim oleks pisikeste patsientide õrna organismi jaoks täiesti ohutu.