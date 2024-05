Koplis alustas tegevust vabatahtlik päästekomando

Vabatahtlikul komandol on olemas päästetööalane baasvõimekus, mis hõlmab ööpäevaringset suitsusukeldumise võimekusega päästemeeskonna reageerimist 60 sekundi jooksul, mis on sama kui kutselistel päästjatel.

Abilinnapea Kaarel Oja sõnul on investeeringud turvalisusesse ja turvatunde loomisesse viimastel aastatel aina enam meie kõigi ühine ülesanne. «Päästevaldkonnas on vabatahtlikel ja kohalikel omavalitsustel kogu Eestis olnud oluline roll juba pikka aega. Nüüd jõuame selleni ka Tallinnas ning kindlasti saab sellest koostöö linna, Päästeameti ja vabatahtlike vahel ainult hoogu juurde. Linn toetab Kopli vabatahtliku päästekomandot päris suures mahus, kuid Põhja-Tallinna jaoks on see kohalolu ja võimekus hädavajalikud,» lisas Oja.