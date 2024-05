Keskkriminaalpolitsei esitas Johanna-Maria Lehtmele kuriteokahtlustuse

Riigiprokurör Sigrid Nurm ütles, et Slava Ukrainit puudutavas kriminaalmenetluses käib jätkuvalt kohtueelne menetlus, mille eesmärk on välja selgitada, kas Slava Ukrainile annetatud raha on kasutatud sihtotstarbeliselt ja kas raha kasutamisel ei ole tekitatud MTÜ-le kahju.