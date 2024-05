Altkäemaksus süüdistatud kohtunik Eveli Vavrenjuk jäi õigeks ka ringkonnakohtus

Sirje Taela kelmuse süüdistuses ehk töövõimetuse ajal igapäevaste pankrotihalduri töökohustuste täitmise, ettevõtlusega tegelemise ja selle eest tasu saamise osas leidis ringkonnakohus, et töötamise või ettevõtlusena ei ole käsitatav mistahes väikesemahuliste ning väheoluliste tööülesannete täitmine. Süüdistus ettevõtlusega tegelemise osas oli kohtu hinnangul konkretiseerimata ning see tähendas, et süüdistuse piiresse jäi üksnes etteheide igapäevaste pankrotihalduri ülesannete täitmise kohta.

Kriminaalasjas kogutud tõendid ei võimaldanud aga järeldada, et Tael oleks haigekassale (praegu tervisekassa) teadvalt valeandmeid esitanud. Tõendamist leidnud väikesemahulised toimingud ei ole sellised, mida saaks kohtu hinnangul käsitada hüvitise saamise õigust välistava tööülesannete täitmisena.

Altkäemaksu süüdistuse osas nõustus ringkonnakohus maakohtuga, et kriminaalasjas kogutud tõendid ei võimalda järeldada, et Vavrenjuki poolt Taela või Kuklase pankroti- ja saneerimismenetlustesse kaasamine oleks tingitud nende omavahelistest varalistest suhetest. Ringkonnakohus nõustus prokuratuuriga selles, et mõistes Vavrenjuki altkäemaksusüüdistuses õigeks, tulnuks hinnata, kas tema tegevus võib vastata toimingupiirangu rikkumise kuriteole.

Toimingupiirangu rikkumise kuriteokoosseisu määratletuse osas oli ringkonnakohus kriitiline ja leidis, et nii laialt sõnastatud normi tuleb tõlgendada kitsalt. Ringkonnakohus märkis, et riik võib ja peabki võtma korruptsiooni tõrjumiseks erinevaid meetmeid. Need meetmed ei pea alati olema karistusõiguslikud, eriti kui need tuginevad väheselt määratletud mõistetel. Inimestel peab olema võimalik ette näha, millise käitumise eest neid karistada võidakse.