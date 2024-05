Assaku päästekomando kaob, nüüd reageerivad päästjad Jüri komandost

Põhja päästekeskuse juht Marko Rüü on vastvalminud uue komando üle rõõmus. «Uuel komandol on parem asukoht, päästemeeskond pääseb kiiremini erinevates suundades liikuma ja jõuab seega kiiremini sündmuskohale. Lisaks saame ka paremini motiveeritud päästjad, sest uue hoone töötingimused on peajagu üle eelmise hoone omadest».