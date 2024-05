Kultuurikomisjon hakkab arutama usundiõpetuse panekut rahvahääletusele

Petitsioonile allakirjutanute hinnangul on aeg küps muuta riiklikke õppekavasid selliselt, et igas kooliastmes õpiksid kõik õpilased ühe kursuse mahus usundiõpetust või sellega sisult samaväärset õppeainet. Usundiõpetus on kirjelduse järgi oma olemuselt mittekonfessionaalne, st lähtub õpilase usuvabadusest ega sea eesmärgiks õpilase mõjutamist ühe või teise usundi tõekspidamisi või rituaale omaks võtma.