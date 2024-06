TÄISTUND Kas kruusi järjest kallimate asjade vastu vahetades võib saada korteri omanikuks?

Pühapäeva hommik Kalamaja päikesepaistelistel tänavatel. Õhk helgib kirkalt ja kõikjal valitseb sulnis rahu, kuid veidi on tunda ka tavatut ootusärevust. Ees ootab Kalamaja avatud hoovide päev. Tass käes, otsin esimest ohvrit, kellega see millegi väärtuslikuma vastu vahetada ja lõpuks vahetuste tulemusena Kalamajja korter saada. Ülesanne nõuab kõva müügitööd, kuid Teoteatri hoovi sisse astudes hakatakse hoopis mulle ravimtaimede segu pähe määrima.

«Papa Juhani mikstuur on kahe venna välja mõeldud toode, mis on ära ka patenteeritud. See on ravimtaimede segu, kuhu sa valad viina peale. Lased kaks nädalat seista ja siis on nagu eestimaine Bittneri palsam,» üritab Kristiine Truu veenda mind tengelpunga kergendama.