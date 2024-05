ERJK ootab Jüristo sihtasutuselt andmeid ning maadleb kaebuste tulvaga

Kuigi ERJK viimase koosoleku päevakorras oli kirjas ka SALKi küsimus, langes see sealt ruttu välja, sest sihtasutuse juhile Tarmo Jüristole esitatud tähtaeg vastukirja saatmiseks ei ole veel saabunud. ERJK juht Liisa Oviir loodab, et kiri saabub Jüristolt järgmiste tööpäevade jooksul ning komisjon saab seda oma juunikuisel koosolekul arutada.

«Haldusorgan peab suutma ära näidata selle summa, mis ulatuses on keelatud annetus toimunud. Selleks on vaja meil mingeid algandmeid, mille kohta esitasime küsimuse SALKile. Nende esindaja Tarmo Jüristo on olnud nõus nendele küsimustele vähemalt mingisuguses osas oma info andma,» ütles Oviir Postimehele.