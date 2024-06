Riigi valimisteenistus kutsub valimiste eel üles tähelepanelikkusele

Valimiste ametlik veebileht on www.valimised.ee , kust leiab infot hääletamise kohta ja saab alla laadida valijarakenduse.

Kõige turvalisem on aadress www.valimised.ee ise veebilehitseja aadressireale kirjutada, et vältida sattumist mõne sarnase kirjapildiga libalehele. E-hääletamise valijarakenduse saab alla laadida ainult aadressilt www.valimised.ee .

Oluline on ka teadvustada, et valimiste korraldajad ega ükski teine asutus ei küsi telefoni või SMSi teel valijate andmeid, sh PIN-koode. Sellised kõned tuleb kohe katkestada ja neist teada anda politseile.

Samuti tuletab riigi valimisteenistus meelde, et hääletamine on salajane. Salajasus on oluline valija kaitseks – keegi ei pea teadma, kas, kuidas või kelle poolt valija hääletas.