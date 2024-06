Põhja-Tallinnas tuleb suur rattalaat

2. juunil kell 11–15 toimuva laada näol on tegemist eelkõige taaskasutuslaadaga, kus tulevad müüki kvaliteetsed ja taskukohased kasutatud jalgrattad, mis on keskkonnasõbralik ja vastutustundlik valik lapsevanematele, spordiharrastajatele ja tervisesportlastele.

Müüki on tulemas üle 300 kasutatud jalgratta. Müügile tuleb ka erilisi eksponaate, seega, kui osta või müüa ei taha, siis tulge lihtsalt vaatama.

Loomulikult on oodatud müügiks ka rulluisud, tõukerattad ja muud spordivahendid.

Laadal osalemine on kõigile tasuta. Arsenali keskuse parkla on suur ja ruumi jagub kõigile, seega, kui otsustad ka alles pühapäeval, et soovid müüma tulla, siis oled igati oodatud.