Arhitektuurimuuseumi juhina alustab Karen Jagodin

«Arhitektuurimuuseumil on suur potentsiaal kõnetada laiemat publikut ning kujuneda sisearhitektuuri, arhitektuuri, linnaplaneerimise ning maastikuarhitektuuri laiemaks valdkondlikuks mõtestajaks ja eestvedajaks. Pean arhitektuurimuuseumi näituste taset väga kõrgeks ja loodan, et saan professionaalse meeskonna tegevusi laiendada suuremat valdkondlikku mõju omavaks,» ütles Jagodin.

Jagodin on okupatsioonide ja vabaduse muuseumit Vabamu juhtinud alates 2022. aastast, tegutsedes enne seda ka muuseumi strateegiajuhina. Samuti on Jagodin töötanud Eesti Meremuuseumis, kus muuhulgas oli Paksu Margareeta uue püsiekspositsiooni projektijuht, ning ka Eesti Arhitektuurimuuseumis. Arhitektuuriajaloolasena on Jagodin olnud mitme arhitektuuri- ja sisearhitektuuriteemalise raamatu autor ja näituse kuraator, erialase inglise keele kursuse õppejõud Eesti Kunstiakadeemias ning ajakirja «Eramu ja korter» peatoimetaja ja Klassikaraadio kunstisaate Kunst.ee saatejuht.