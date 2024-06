Juunis algab Paldiski maantee jalakäijatunneli ehitus

«Kui esialgu oli kavandatud, et tööd rongliiklust ei mõjuta, siis vahepeal pidi ehitaja ehitustehnoloogiat muutma. Seda põhjusel, et lepingu täitmise käigus avaldas Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitseosakond soovi säilitada Paldiski maantee raudteeviadukti juures olev ajalooline militaarpunker. Kuna punker jääb paigaldustöödele ette, siis ehitajal pole enam võimalik rakendada kinnise meetodi tehnoloogiat ning tuleb konstruktsiooni monteerida siiski lahtisel meetodil. See näeb ette raudtee alt muldkeha eemaldamist ning seetõttu ei saa teatud etapis Balti jaama lähistel rongiliiklus toimuda,» selgitas Pere.