GALERII Pirita rannahooaeg sai äikesepilvede kiuste avalöögi

Äikesepilvede all tervitas suvitajaid Pirita linnaosa vanem Doris Raudsepp, kes avas rannahooaja lippude piduliku heiskamisega. Sellele järgnes Pirita Põnni jalgrattavõistlus sajal meetril. Lapsed said ka osaleda mänguhommikul, samuti toimus Pirita suvevolle esimene etapp.

Pirita linnaosa vanem Doris Raudsepp rääkis, et Pirita rand on suvehooajaks valmis, ning pidulikult avati külastajatele esmaklassiline puhkeala.

«Rannaliiv on prahist puhastatud, rannainventar on uuendatud ja rannateed korrastatud,» ütles Raudsepp.

Tänasega algab Tallinna avalikes supelrandades ametlik rannahooaeg.

Tallinn avab ka tänavu viis avalikku randa Pirital, Kakumäel, Stroomis, Harku järvel ja Pikakaris. Abilinnapea Kaarel Oja lausus, et ohutuse ja korra eest vastutavad linna randades ka käesoleval suvel koostöös Tallinna munitsipaalpolitsei amet ja G4S.

Suurimad murekohad on seotud rannas alkoholi tarvitavate inimestega, keelualas viibivate lemmikloomadega, randa jäetud klaastaaraga ning suplusalasse toodud veesõidukitega.

«Panen kõigile südamele, et linna avalikud rannad on meie kõigi ühine avalik ruum, kus reeglitest kinnipidamine ja teineteistega arvestamine aitavad tagada, et kõigil on randades meeldiv ja ohutu,» sõnas Oja. Tallinna randades on kokku 38 rannavalvurit.

Pirita ja Pikakari randadele on omistatud Sinilipu märgis, mis näitab, et supelrannad on keskkonnasõbralikult majandatud, turvalised ja puhtad. Ühtlasi on Pirita ja Pikakari rannad ratastooliga ligipääsetavad. Selleks on olemas spetsiaalsed ratastoolid ja välja ehitatud kaldtee, et oleks mugavam vette minna. Harku järve ja Kakumäe randades on paigaldatud laudteed kõnniteelt kuni veepiirini.

G4S tuletab vanematele meelde, et alla 12-aastasel noorel on keelatud rannas viibida ilma täiskasvanuta. Samuti seda, et kui laps rannas kaduma läheb, tuleks kohe teatada rannavalvuritele, sest üksi otsides võib kaotada palju väärtuslikku aega.

Lastele saab randa tulles rannavalvuritelt küsida ka käepaelu. Käepaelale lisatakse rannas viibiva täiskasvanu number ja lapse nimi.