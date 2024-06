KESKPÄEVATUND Priit Hõbemägi: meie europarlamendi saadikute mõju Euroopa tulevikule on üsna pisike

Me vohame kallis, luksuslikus bürokraatias, mis neelab meie raha ja eelarvet. Ignar Fjuk.

Hõbemägi tõi sisse selle, et keegi ei räägi sellest, et oleme eksistentsiaalse kriisi pardal. «Euroopa Liidu piiride taga käib sõda, Poolast on saanud sisuliselt sõjapiirkonnaga piirnev riik ja meiegi oleme sõjapiirkonnaga piirnev riik, kui arvestame seda, et meie segaseks läinud naaberriik Venemaa on asunud sõda pidama ja me oleme seotud riigiga, mis peab sõda,» arutles ta, öeldes, et julgeolek ei ole abstraktne, vaid konkreetne ja arusaadav asi.

«Kas meil on näiteks 1,6 miljardit selleks, et osta endale laskemoona. Meie jaoks on julgeolek muutunud väga selgeks ja konkreetseks,» toonistas Hõbemägi ja lausus, et kui Euroopa Liidu kontekstis rääkida julgeolekust, siis selle garantii on ikkagi NATO. «Euroopa Liidu julgeolek peegeldab suurte riikide kaudu – Saksamaa, Prantsusmaa ja üha rohkem Poola kaudu.»

Euroopa Liidu ümberkorraldamisest rääkides tõi ta välja järgmised küsimused. «Üks on see, et kuidas Euroopa Liit suudaks ennast niimoodi kokku võtta, et ta suudab mobiliseerida oma relvatööstuse nii, et see ei jää üksikute liikmesriikide taha kinni.» Teiseks nimetas ta probleemi, et mida teha nende liikmetega, kes mängivad kokku Putiniga ja blokeerivad kümnete miljardite toetuse andmist Ukrainale.