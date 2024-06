Eeloleval nädalal kerkivad soojamaksimumid 26 kraadini

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikeseoht. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel lääne- ja loodetuul 3–8 m/s. Sooja on 11–16 kraadi. Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Sadu on kohati tugev. Õhtu poole lääne poolt alates ilm selgineb. Puhub läänekaaretuul 3–8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 20–25, tuulele avatud rannikul kuni 17 kraadi.

Teisipäeva öösel on selge, Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma ja võib esineda äikest. Puhub edela- ja läänetuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 11–16 kraadi. Teisipäeva päeval on päikesepaisteline, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Kesk- ja Ida-Eestis sajab kohati hoovihma, võib äikest olla. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 18–23, Ida-Eestis kuni 25 kraadi, tuulele avatud rannikul kohati 15 kraadi.

Kolmapäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s, hommikul pöördub tuul saartel lõunakaarde. Sooja on 8–14 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Puhub lõunakaaretuul 3–9, saartel puhanguti kuni 12 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb ja on muutlik. Sooja on 22–26, saartel ja läänerannikul 17–21 kraadi.