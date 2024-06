Täna õhtul enne kella kuut näitas Elektrilevi katkestuste kaart, et üle Eesti on elektrita 2624 kodu. Enim katkestusi oli Saaremaal, kus jäid hetkeks vooluta pea 1700 majapidamist.

Elektrilevi pressiesindaja Kristi Reiland sõnas Postimehele, et viimase ööpäeva jooksul on pikne tekitanud palju pahandust. «Pea kõik katkestused on seotud äikesega, mis on päris korralikult majapidamisi räsinud,» ütles ta.