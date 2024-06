Õiguskantsler Madise: iga laps on vahva, uudishimulik ja milleski eriti osav

Madise sõnul on lasteombudsmani töö ennekõike mitmekesine, mille käigus kaitstakse lapsi selle eest, kui mõni asutus või inimene on jätnud oma kohustused tegemata. «Aitame kaasa, et ka iga puudega laps saaks käia lasteaias või koolis, kuigi see võib nõuda täiskasvanutelt uusi oskusi, näiteks seda, kuidas jälgida diabeediga lapse suhkrutaset veres. Vajadusel teeme ettepaneku muuta õigusakte, et tagada lapse õigused,» kirjeldab Madise.