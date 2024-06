Kaspari auks olid sugulased meisterdanud plakati, mille read nentisid, et võimatu on vaid sõna.

Naerusuine mees võttis kõik kallistused avasüli vastu. Ta tunnistas muiates, et ei aimanud, et nii palju sõpru, kaaasaelajaid ja tuttavaid teda lennujaama tervitama saabub. Visati nalja, et pinge on laes ja suurem kui Everesti tipus.